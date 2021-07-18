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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لبلوغه سن المعاش.. وزير الأوقاف يهدي رئيس القطاع الديني درع الوزارة

الاوقاف
الاوقاف

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني درع وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش اليوم الأحد تقديرًا لتفانيه في عمله موجهًا له الشكر والتقدير لما بذله من جهد خلال فترة عمله.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر فى 30 يونيو 2020، القرار الوزاري التنفيذي رقم (119) لسنة 2020م بتجديد تعيين الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف، وقالت الوزارة، إن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1511) لسنة 2020م، وذلك لحين بلوغه السن القانوني للمعاش بتاريخ 20/7/2021م.

 

بدأت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات حملات تعقيم ونظافة موسعة للمساجد التابعة لها، والتى ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء المقبل ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

 

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.


وأوضح أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا ، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه : «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».

 

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