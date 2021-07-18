مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقي اللواء أسعد الذكير، مديؤ أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع وفيات ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز القوصية، مقتل "لملوم.م.ح" 24 سنة، و"أحمد.م.ع"، وإصابة "أحمد.ع.ح. ه" 28 سنة، و"أحمد.ب.م.س" 20 سنة، و"محمد.ع".

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وتحرر المحضر اللازم .​