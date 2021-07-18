برلماني: سنعقد لقاء مجتمعيا مع وزير النقل بشأن محور الجزائر

أكد النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي، أن المعادي منذ تأسيسها لها طابع خاص وفريد مميز بها يتضمن كميات من الأشجار والنباتات النادرة ولها طراز معماري معين، مشددًا على أن إقامة محور "الجزائر" في المعادي يفصلها عن منطقتين كانت في حالة ترابط دائم.

وأضاف "الطيبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فور معرفته بالأمر توجه لمكتب وزير النقل كامل الوزير، وتحدث مع المختصين حول المحور، كما أنه كتب ورقة للوزير للوقوف على الأمر، مؤكدًا أن الجميع مع تشييد الكباري والمحاور ومع التنمية العمرانية الجديدة، إلا أنه طالب وزير النقل والتنسيق الحضاري ومجموعة من المجتمع المدني بجلسة مجتمعية للوقوف على الأضرار والفائدة من المحور.

وطمأن النائب أحمد الطيبى، مواطني المعادي بأنه سيكون هناك لقاء مجتمعي مع وزير النقل، كما أن أعضاء مجلس النواب قدموا أكثر من طلب إحاطة للموضوع.



لن تقطع شجرة واحدة.. النقل توضح حقيقة ما أثير حول إنشاء محور الجزائر بالمعادي



أصدرت وزاره النقل، اليوم، بياناً بخصوص ما أثير في عدد من وسائل الاعلام حول إنشاء محور الجزائر.

أوضح البيان أن محور الجزائر، تم تخطيطه لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة التي تساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق علي خط السكة الحديد العباسية / طرة كما أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان والتي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد مما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى المحافظة على حرم السكة الحديد من هذه التعديات، في إطار مشروع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في كافة أنحاء الجمهورية، كما أن مسار المحور في مرحلة الدراسة والتخطيط وبعد الانتهاء من تخطيطه سيتم إعلان هذا التخطيط والمسار فى كل وسائل الإعلام وعلى موقع الوزارة وأن التخطيط الأولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد ومن منطقة التبين إلى حلوان وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وأكد البيان أنه فيما يتعلق بمنطقة المعادي (المسافة من شارع النادي الجديد إلى كوبري طرة) فإنه ليس هناك أي تخطيط لإزاله أي أشجار أو مشاتل بها أو أي تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة، وكل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على أملاك حرم السكا الحديد في هذه المنطقه بدراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار القطارات فقط، ولن يتم قطع أي شجرة أو إزالة أي مشاتل في هذه المنطقة.

وتهيب وزارة النقل، المواطنين تحري الدقة في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الراي العام.