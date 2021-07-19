تزامنا مع عيد الأضحى.. حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية

تحتفل الأمة الإسلامية والعربية، غدا الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو العيد الذي يشتهر بالأضحية والعادات الدينية والتقاليد المصرية المبهجة، والذي يقبل فيه المصريون على شراء اللحوم بشكل كبير، وحول الأمر شددت وزارة التموين على أهمية مراقبة الأسواق وتوفير اللحوم بكافة أشكالها بوفرة.

أكد مدير المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنهم قاموا بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسة مدير المديرية إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع بها والمخابز.

وقال مديرو المديريات أنهم على استعداد لتلقى أي شكاوى من المواطنين في أيام العيد لحلها وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين في العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

تعليمات وزبر التموين لجميع المحافظات

ومع تشديد الدكتور على المصيلحى بتشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات أنهم سيروا عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وقد أسفرت الحملات عن ضبط سيارة شيفرولية بمحافظة الغربية محملة بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %زنه الشكارة 50 كجم وعليها سبعة وتسعون شكارة دقيق بلدي مدعم بأجمالي تسعة أطنان وثماني مائة وخمسون كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481لسنه 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للأمر باتخاذ اللازم.

أكد مديرو المديريات أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجة أو مبردة أو خراف حية أيضا وأشاروا إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.

ومع تشديد السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى بتشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.