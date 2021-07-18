تطوير مشروعات البنية التحتية.. اعرف مهام صندوق الوقف الخيري وفقا للقانون

أولى مشروع قانون إنشأ إنشاء صندوق الوقف الخيرى والذي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

حيث نص القانون في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

مهام الصندوق

وجاءت المادة الثانية لتحدد مهام هذا الصندوق حيث نصت على ان الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

المساهمة فى تطوير العشوائيات.

المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.

