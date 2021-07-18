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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النادي الأهلي: «الدوري المصرى عيل من عيالنا ومنقدرش نفرط فيه»

الأهلي
الأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بـ النادي الأهلي، أن الفترة المقبلة ستكون بها مكافآت مضاعفة للاعبين لتحقيق الدوري، قائلا «الدوري المصري عيل من عيالنا ومنقدرش نفرط فيه ونتباها بتحقيق البطولات، والدوري من البطولات الكبرى والأم بين البطولات الأخرى.

وأضاف «سيد عبدالحفيظ» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفضلية للنادي الأهلي في ترتيب الدوري بعد لعب جميع المباريات المؤجلة.

وأوضح مدير الكرة بـ النادي الأهلي، أن النادي الأهلي يحترم ويقدر اللاعبين والجمهور والإدارة، كما انه لا يجوز أي تعدي أو تجاوز من قبل أي شخص، منوهًا إلى أن المنافسة تكون خلال الـ90 دقيقة وبعد المباراة يكون الاحترام هو السائد.

وأشار مدير الكرة بـ النادي الأهلي، إلى أن إقامة ممر شرفي لفريق كايزر تشيفز هو الأهم وهو من الاحترام، موضحًا أن مفهوم الرياضة هو الاحترام والتنافس ينتهي بنهاية المباراة.

 

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ونجح الأهلي في تسجيل الثالث بالدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .


بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط  لاعبي كايزر، وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .


وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .


وواصل الأهلي العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .


وتلقي باركر  قائد فريق كايزر إنذارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش بتسديد كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة.
 

وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .


وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .


ومنح حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .


وأجرى موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

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