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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تنفي تكريم الوزير لـ كمساري واقعة قطار منوف

صدى البلد

نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم ماتناقلته  عدد من المواقع الإلكترونية من تكريم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لـ كمساري واقعة قطار منوف

وأكدت الوزارة في بيانها ان الفريق مهندس كامل الوزير قام اليوم بتكريم عدد من قائدي القطارات و عدد من العاملين بالهيئة من الطوائف المختلفة ليس من بينهم كمساري واقعة قطار منوف وذلك ممن  قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب

وتهيب وزاره النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما  ينشر من اخبار تخص وزاره النقل وعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام

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