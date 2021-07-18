جيزال خوري: مصر الآن بلد آمن.. والسيسي في ولايته الثانية ركز على العمل والتنمية

أكدت الإعلامية جيزال خوري، مقدمة برنامج "مع جيزال" على شاشة سكاي نيوز عربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل ولايته الثانية للعمل والتطوير والتنمية، مشيرة إلى أن تنمية الريف الذي يعمل عليه الرئيس السيسي هو التنمية الحقيقة للشعب.

وأضافت "الإعلامية جيزال خوري،"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر الآن آمنة أكثر بكثير من السنوات الماضية، والدولة تحولت من الاضطرابات إلى الآمان، ومنظومة الكهرباء تطورات وهناك طرق ومدن جديدة، كما أن المستثمر الآن يطمح في نقل المصانع والعمل لمصر.

وتابعت الإعلامية جيزال خوري، انه : قابلت الرئيس السيسي خلال الولاية الأولى له في لقاء تلفزيوني، ولم يكن لي الفرصة في مقابلة السيسي مرة أخرى إلى الآن"، منوهة إلى انها تتمنى إجراء حوار مع الرئيس مرة أخرى، لأن هناك الكثير من الأمور بخصوص النمو والاقتصاد.

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وفى اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حياة كريمة”، فى توقيع الكشف على عيون 1000 من أهالى قرى الشرقية والفيوم هذا الأسبوع.



في سياق أخر، أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة وفى إطار حربها على العمى من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، نظمت قافلتين طبيتين متخصصتين فى مجال أمراض العيون بقرية نجيب المغربي في طامية بالفيوم وقرية ميت ربيعة في بلبيس بالشرقية.



وأشار عبدالفتاح، إلي أن صناع الخير نظمت قافلتين طبية متخصصة فى أمراض العيون هذا الأسبوع أولها بقرية ميت ربيعة حيث وقعت الكشف على عيون ٣٧٥ من أهالى القرية والقرى المجاورة وتقديم علاج لـ ١٨٠ مريض وتشخيص إحتياج ١٣٧ مواطن لنظارات طبية وإحتياج ٥٥ مواطن لجراحات عيون مختلفة تمهيدا لعمل النظارات وإجراء العمليات قريباً، كما تم تنظيم قافلة بقرية نجيب المغربي في الفيوم وقعت الكشف على عيون ٦٢٥ مواطن من أهالى القرية والقرى المجاورة وتقديم علاج لـ ٣٦٢ وتشخيص إحتياج ١٩٥ مواطن لنظارات طبية وتشخيص إحتياج ٩٧ مواطن لجراحات عيون مختلفة وأن جميع الخدمات الطبية التى تقدمها صناع الخير تقدم بالمجان تماماً.



وكشف عبدالفتاح أن صناع الخير مستمرة فى حربها على العمى حيث تستانف بعد عيد الأضحى المبادرك مباشرة قوافلها الطبية الموسعة للكشف على أمراض العيون وتوزيع النظارات وإجراء العمليات الجراحية للحالات التى ثبت احتياجها فى القوافل السابق تنظيمها.