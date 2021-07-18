أخبار الرياضة|اتصالات ثلاثية لتأكيد علاقات الأهلي والزمالك.. رحيل حسام حسن.. 8 منتخبات مصرية تصل القرية الأولمبية في طوكيو

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:



وصلت اليوم الأحد 8 منتخبات مصرية إلى القرية الأولمبية بمدينة طوكيو اليابانية استعدادا للمشاركة في الأولمبياد التي تنطلق يوم 23 من الشهر الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.



مش الزمالك.. بيع حسام حسن نجم سموحة.. وفرج عامر يعلق: "نادي مفاجأة"

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة انتقال حسام حسن لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي إلي نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.



اتصالات ثلاثية تجمع وزير الرياضة ورئيسي الأهلي والزمالك للتأكيد على علاقات القطبين

أكد النادي الأهلي أنه في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية، وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن، تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاتصالات الإيجابية التي جاءت جميعها رافضة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك، لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.



طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي شيكابالا وروقا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن شكوى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.



بسنت حميدة تعلن إصابتها قبل أولمبياد طوكيو

أعلنت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوى عن إصابتها خلال المران الأخير لمنتخب مصر.

أحمد حمدي يسجل هدفين في فوز فريقه مونتريال بالدوري الأمريكي.. شاهد

سجل أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال ثنائية قاتلة في فوز مثير لفريقه على سينسيناتي في الدوري الأمريكي.



بيلاروسيا تتوج بذهبية التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

حصد منتخب بيلاروسيا ذهبية منافسات التتابع المختلط في اليوم الأخير لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات ، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.



ياسر إبراهيم يحتفل باللقب العاشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا

احتفل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي.



"أمورتي الحلوة".. محمد شريف يحتفل باللقب العاشر إفريقيا



احتفل محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي.