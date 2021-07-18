سفير مصر بهولندا يطلع شباب الجالية على ملامح الجمهورية الجديدة | صور

التقى السفير حاتم عبد القادر، السفير المصري لدى مملكة هولندا، بمجموعة من شباب الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية المصرية في هولندا والذين ينتمون إلى مختلف التخصصات.



وأطلع السفير الشباب المصري في هولندا على التطورات التي شهدتها مصر على مختلف الأصعدة على مدار السنوات الماضية، وحتى الآن، الأمر الذي ساهم في رسم ملامح جمهورية جديدة تستهدف تطوير وتنمية الوطن ورفع مستوى معيشة المواطن.

كما شهد اللقاء تعريف الشباب المصريين بهولندا بالتحديث الضخم لشبكات البنى التحتية، والقضاء على العشوائيات، والتوسع في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن توسيع الرقعة الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الطاقة، بالتوازي مع تطوير قطاعات التعليم والصحة.



وكان اللقاء فرصة للإجابة عن كافة أسئلة وشواغل الشباب المصري والاستماع إلى مبادراتهم وأفكارهم الخلاقة التي تستهدف نقل الخبرات والتجارب إلى وطنهم الأم.

السفير المصري لدي هولندا يلتقي بشباب الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية المصرية