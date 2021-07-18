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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري يوضح أفعالا تنجي الأسرة من الكروب.. فيديو

الشيخ إبراهيم الدسوقي
الشيخ إبراهيم الدسوقي

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إذا جاءت البسملة وهي "بسم الله الرحمن الرحيم"، البيوت وأصبحت على لسان الأب والأم نجى الله الأسرة من الكروب.

 

وأضاف "الدسوقي"، خلال استضافته ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية  نهال طايل، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "لو كانت الدنيا في اليد وحكمّنا الله في المشاكل الزوجية حل الله كل الكروب، ولو تصدق الإنسان الذي لديه هم أو غم وعمل جمعية من الله سيقبضها الأول لأن الله غني عن العالمين".


وأشار: "للأسف الشديد تركنا الأصول جانبا وأصبح كل شخص يحكم هواه لذلك أصبح الزوج في وأدى والزوجة في وادي آخر لا يجتمعون على سجادة واحدة لذلك السيطرة قلة في البيوت وأصبح للشيطان أعوان في هيئة زوج وزوجة".

تأخر الانجاب عند الأزواج


قال الدكتور أحمد العياشى ، استشاري الذكورة وعقم الرجال ، إن تأخر الإنجاب عند الأزواج مرتبط بعاملين أساسيين أولها سن الزوجة والآخر عمر الزواج، لافتا إلى فى حالة تجاوز الزوجة عمر 35 عام ومضى أكثر من 6 أشهر عليها دون حمل فان ذلك يعد مشكلة تأخر إنجاب.


وأضاف  "العياشى"، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  أن فى حالة تأخر الانجاب لزوجة أقل من 35 عام فمن الممكن ان تنتظر لمدة عام على الأقل حتى تتأكد من وجود مشكلة لديها وتأخر للإنجاب  .


وأشار إلى أن تأخر الانجاب لدى الأزواج يتضمن حالات منها  معرفة الزوج مسبقا بوجود مشكلة تأخر للانجاب  أو مواجهته لمشكلة تأخر بلوغ وتناول أدوية حتى يحل هذه الازمة ، أو لديه جينات وراثية فى تأخر الانجاب ولابد فى هذه الحالات سرعة حل المشكلة فى أسرع وقت تجنبا لحدوث مضاعفات .


يذكر أن كثيرا من السيدات تعانى من مشكلة تأخر الحمل أو العقم وهذا يحدث نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل من بينها انسداد قنوات فالوب

وقنوات فالوب عبارة عن قناتين موجودة فى الجهاز التناسلي الأنثوي فقط فهي المسئولة عن نقل الحيوانات المنوية الخاصة بالرجل إلى البويضات حتى يحدث التخصيب والحمل ويتم نقل البويضة من المبيض إلى القناة المركزية في الرحم.

ووفقا لما ذكره موقع " verywellfamily" يسبب التبويض حوالي 25٪ من حالات العقم عند النساء. 5  يمكن أن يعاني الباقي من مشاكل في قناة فالوب المسدودة أو مشاكل هيكلية في الرحم أو  بطانة الرحم.

في حالة عدم معرفتك ، فإن قناتي فالوب هي المسار بين المبيضين والرحم. لا تتصل قناتا فالوب مباشرة بالمبيضين. يجب أن تسبح الحيوانات المنوية من عنق الرحم عبر الرحم وقناتي فالوب.

عندما يتم إطلاق البويضة من المبيضين ، فإن نتوءات تشبه الشعر من قناة فالوب تجذب البويضة إلى الداخل. يحدث الحمل داخل قناة فالوب ، حيث يلتقي الحيوان المنوي والبويضة أخيرًا.

إذا كان هناك أي شيء يمنع قناتي فالوب من العمل بشكل صحيح  في توصيل الحيوان المنوي للبويضة، أو إذا كان التندب يمنع الحيوانات المنوية أو البويضة من الالتقاء ، فلن تتمكن المرأة من الحمل.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لانسداد قناتي فالوب. في حين أن بعض النساء اللواتي يعانين من انسداد الأنابيب يعانين من آلام في الحوض ، فإن العديد من النساء الأخريات لا تظهر عليهن أعراض.

يمكن أن يحدد اختبار الخصوبة فقط ما إذا كانت قناتيك مفتوحة، و HSG هو أشعة X متخصصة تستخدم لتحديد ما إذا كان لديك قناة فالوب مفتوحة، يمكن طلب ذلك عن طريق طبيب النساء والتوليد.

الشيخ إبراهيم الدسوقي الازهر الشريف البسملة تفاصيل المشاكل الزوجية

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