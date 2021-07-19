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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفئران تهدد إيلون ماسك وسيارات تسلا والمشكلة قد تتجه للقضاء

تسلا
تسلا

تتعرض مناطق وولايات عديدة ومقاطعات بـ الولايات المتحدة الامريكية ، لهجمات شرسة من الفئران التي تأكل " الأخضر واليابس" كما يقول البعض ، ولذلك تكافح هذه المناطق للقضاء على هذه الحيوانات الصغيرة الفتاكة .

 

تفاصيل 

 

مؤخرا جاءت هذه الفئران لتحدث ازمة مجددا ، ولكن هذه المرة للمليونير الشاب ايلون ماسك وشركته الخاصة بـ السيارات الكهربائية تسلا ، حيث انهم معرضان للتقاضي قانونيا ، بسبب هجوم الفئران على سيارات تسلا الذى يزداد مؤخرا ، واصبح مصدر قلق كبير للعديد من المالكين .

 

فتتعرض سيارات تسلا في هذه المناطق لمضغ ضفائر الاسلاك الخاصة بها ، و ترجع المشكلة المتزايدة في صناعة السيارات بالفعل إلى استخدام الأسلاك العازلة القائمة على الفول الصويا بدلاً من البدائل القائمة على البترول التي كانت تُستخدم حتى ما يقرب من عقد من الزمان.

 

و قال خوسيه سوليس ، مستشار الخدمة في تسلا ، في رسالة بريد إلكتروني إلى أحد العملاء المتضررين: "يستخدم معظم مصنعي السيارات فول الصويا مقابل الزيت في عزل الأسلاك الخاصة بهم للسيارات الأحدث لأنها أقل تكلفة وأفضل للبيئة".

 

وبحسب ما ورد ، فقد تُرك مستخدم السيارة Tesla المعني بدون سيارة لمدة شهرين والعدد في ازدياد.

 

وكانت قد لجاءت العديد من شركات صناعة السيارات الى العزل القائم على فول الصويا ، لأنه ارخص في السعر بالإضافة الى انه أفضل للبيئة ، ولكن لسوء الحظ ، كانت النتيجة ظهور مشكلة خطيرة للعملاء وهى القوارض التي تنجذب الى رائحة الفول الصويا .

الأمريكية الفئران إيلون ماسك السيارات الكهربائية تسلا

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