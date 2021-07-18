أخبار الأهلي .. الكاف يتغزل في جدو عقب التتويج بالعاشرة .. طه إسماعيل يكشف سر تتويج الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالتالي :-



الكاف يتغزل في جدو عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ الكاف ” بـ محمد ناجي جدو هداف الأهلي السابق.

عبر رامي ربيعة نجم فريق الأهلي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا العاشر أمس عقب الفوز بثلاثية نظيفة أمام كايزر تشيفز.

قام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردا على سباب جمهور الأهلي له مساء أمس.

كشف طه اسماعيل نجم الأهلي السابق، عن سر تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم التالي على التوالي ، عقب الفوز أمام كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة أمس.