موسيماني : لم استمع للانتقادات بل لآراء الجهاز المعاون واللاعبين

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه من الممكن أن يكون فريق الكرة بالقلعة الحمراء ليس الأفضل ولكن حالة الفريق الفنية مختلفة .

وأضاف موسيماني ، عبر قناة النهار ، لم أكن أستمع للانتقادات التي أتعرض لها في بداية عملي مع الاهلي، لأنني أؤمن بما أقدمه في الملعب.. الجميع يتعرض للانتقادات مهما فعل، وأكبر مثال علي ذلك انتقاد ليونيل ميسي.

وشدد موسيماني ، علي انه لم يشعر بالضيق من الانتقادات التي تعرضت لها، لأنها أحيانا تكون جيدة.. أنا مستمع جيد، وأهتم بتحويل الانتقادات السلبية لجوانب إيجابية

وأشار موسيماني ، الي ان فريقه واجه صعوبات كثيرة كلاعب خاصة عندما لعبت في أوروبا، واجهت إحباطات عديدة من مدرب ما، وتعلمت منها لكي لا أفعل مثلها مع اللاعبين الذين أعمل معهم الآن كمدرب

وتابع ، شاهدت 8 مباريات للأهلي قبل يومين من تولي المهمة خلفا لفايلر، واهتميت بإعادة التوازن للفريق في بداية عملي خاصة في خط الوسط



واختتم موسيماني ، تصريحاته ، أستمع للجميع قبل اتخاذ أي قرار، الجهاز المعاون وكذلك اللاعبين، وأخبرت جهازي المعاون أنني لن أنجح إلا بآراؤهم

