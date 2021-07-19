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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة الصحة السعودية يوضح كيفية تجنب الزحام والتكدسات للوقاية من كورونا.. فيديو

الحج هذا العام
الحج هذا العام

قال الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة ،إن المملكة العربية السعودية مستعدة تماما لموسم الحج ، مؤكدا أن الحجاج متواجدين الأن في المشاعر المقدسة في مني وقد تم نقل جميع الحجاج من مختلف الأماكن داخل السعودية وهم  الأن مستعدين لوقفة عرفة غدا .

 

واضاف المداح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن أي شخص متواجد الأن لإداء فريضة الحج تلقي جرعتين من اللقاح ، لافتا أننا راعينا عدم تكدس الحجاج  أي  مكان أثناء تأدية فريضة الحج .


ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة السعودية ، أن فريضة الحج هي اهم فريضة علي مستوي العالم وهذا بسبب تجمع جميع المواطنين لتأديتها من جميع انحاء العالم في فترة زمنية محددة وفي مكان محدد .

 

وتابع جوخدار  ، أن الخدمة الصحية للحجاج هي أساس الخدمات التي تقدم للحجاج وهذا للوقاية الصحية ، مؤكدا أن اختيار الحجاج هذا العام كان مبني علي تلقي لقاح كورونا.


اقرأ أيضا : تحليل pcr وعزل 3 أيام.. وزارة الحج السعودية تكشف الإجراءات الاحترازية لاستقبال معتمري الخارج

 


قال عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة للمعتمرين من خارج المملكة ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل.

وأضاف عمرو المداح :  "يتم اتباع إجراءات احترازية وشروط للحد من انتشار فيروس كورونا وسيتم تطبيق آليات  تضمن سلامة المعتمرين".

وأوضح عمرو المداح أن الطاقة الاستيعابية للحرم المكي 20 ألف معتمر في اليوم، وسيتم حجز أكثر من نصف هذا العدد للمعتمرين القادمين من الخارج، وسيكون هناك أكثر من 10 آلاف معتمر من الخارج  في الحرم.

وأكمل عمرو المداح: "خلال جائزة كورونا هناك اشتراطات بأن العمرة استثنائية وسيسمح  بأداء العمرة في الفئة العمرية من 18 إلى50 عاما ويكون حاملا لشهادة تحليل الـ pcr، وهناك عزل صحي 3 أيام بعد الوصول للمملكة لضمان سلامة المعتمرين".

وتستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من خارج أرضيها، معلنة الإجراءات الاحترازية في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عن 4 مستويات سوف يجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن القادمين سوف يخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.

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