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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نسخة خاصة من BMW M2 CS في أحد المزادت.. اعرف سعرها

نسخة خاصة من BMW
نسخة خاصة من BMW M2 CS في احد المزادت .. فكم السعر ؟

استطاعت شركة BMW الالمانية، أن تكتسب ثقة العديد من محبيها حول العالم، نسبة إلى الاصدارات القوية و المتنوعة، والتي تختلف بين اطلالة وأخرى، إلى جانب التعزيزات الخاصة بعناصر الرفاهية و التحكم، وحزمة التقنيات المستخدمة مثل قوة الاداء الفني، وأنظمة مساعد قائد المركبة على تحيدات الطريق المختلفة.

وبين الاصدارات المقدمة من قبل الصانع الالماني المخضرم، هي النسخة الخاصة من السيارة M2 CS، و التي اشارت بعض التقارير أنها باتت على وشك الظهور، و لكن تقدم بنسخة حصرية للبيع في احد المزادات بعدما قطعت مسافة قدرها 500 ميل فقط، بينما طلب مالك تلك المركبة قيمة قدرها 80 الف دولار امريكي.

اداء السيارة BMW M2 CS

 

تستمد السيارة BMW M2 CS قوتها من محرك M3 سعة 3000 سي سي، متصل بشاحن توربيني مزدوج الاداء، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 444 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 406 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات.

تجهيزات السيارة BMW M2 CS

 

تحتوي السيارة على عجلة قيادة متعددة المهام Alcantara M Sport المكسوة بالجلد مع درزات ثلاثية الألوان، و نظام صوتي و ترفيهي، مع مقاعد رياضية و لمسات داخلية تزين مقصورة القيادة، بالاضافة إلى الياف الكربون و التي تضيف اطلالة قوية للسيارة، مع مفهوم ثنائي الابواب بالاطلالة الكوبيه.

بينما ترتكز على عجلات خلفية مدعومة بجنوط 19 بوصة، و اطارات ميشلان بايلوت عالية التسارع للناحية الخلفية يبلغ قياسها 265/35، على عكس الاطارات الامامية و التي بلغت 245/35، إلى جانب الاطلالة لخارجية و التي جاءت مميزة للغاية من خلال لونها الاقرب من الناردو جراي، و عدة لمسات خارجية قياسية تزيد من قوة هذه النسخة.

BMW شركة BMW الالمانية السيارة M2 CS الصانع الألماني السيارة BMW M2 CS السيارة

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