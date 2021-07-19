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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى ... أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات العربية سعرا

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأثنين 19 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 

وسجلت العملات العربية اليوم الأثنين :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.29جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.70 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 21.72 جنيه للشراء و22.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.
ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

العملات العربية اليوم الأثنين البنك الاهلي الجنيه المصري جنيه

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