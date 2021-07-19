وكيل الحج والعمرة: تم نقل جميع الحجاج من مختلف الأماكن وهم الأن مستعدون لوقفة عرفة.. فيديو

قال الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة ،إن المملكة العربية السعودية مستعدة تماما لموسم الحج ، مؤكدا أن الحجاج متواجدين الأن في المشاعر المقدسة في منى وقد تم نقل جميع الحجاج من مختلف الأماكن داخل السعودية وهم الأن مستعدون لوقفة عرفة غدا .

وأضاف المداح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن أي شخص متواجد الأن لإداء فريضة الحج تلقي جرعتين من اللقاح ، لافتا أننا راعينا عدم تكدس الحجاج أي مكان أثناء تأدية فريضة الحج .

وأوضح المداح ، أن الحافلات هي العصب الذي يعتمد علية منظومة الحج في السعودية ، وبالتالي حتي يتم نجاح عملية الحج يجب أن يتم نجاح منظومة النقل .

وتابع المداح ، أن عملية الحج هذا العام تم أقامتها بناء علي ضوابط صحية سليمة وبالتالي احتمالية إصابة أي فرد بفيروس كورونا تكون ضعيفة .



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أكد الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحجاج والمعتمرين بالسعودية أن قرار عودة العمرات والصلوات والزيارات لبيت الله الحرام يمثل سعادة للمسلمين حول العالم الذين كانوا يتنموا ذلك.

وأضاف المداح ، أن المرحلة الثانية لاستقبال المعتمرين انطلقت لتستقبل 15 ألف معتمر ومن المنتظر انطلاق المرحلة الثالثة خلال أسبوعين.

وتابع وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحجاج والمعتمرين أن عودة العمرة تمت بالتنسيق مع سلسلة إجراءات احترازية تضمن سلامة المعتمرين

مؤكدا أن المرحلة الثالثة تشمل 20 ألف معتمر وسيكون بهم معتمرون من خارج السعودية.

وأشار المداح إلى أن هناك خطة احترازية للتعامل مع إصابات كورونا، مؤكدا أن هناك 120 ألف معتمر ادوا العمرة بدون إصابات أما إذا جدث يستم عزل المصاب والمجموعة التي معه ومرافقة له.