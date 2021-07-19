وفائي : «أفشة» تخلى عن إجازته للتعافي من الإصابة.. وقضينا على «مستشفى الأهلي».. فيديو

قال الدكتور محمد وفائي، أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي، إن الجميع يعمل داخل منظومة القلعة الحمراء، على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى أن تجهيز محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، بعد إصابته، يؤكد مدى نجاح المنظومة.

وأضاف وفائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن إصرار أفشة على العودة سريعًا للملاعب والمشاركة في الدور نصف النهائي بأبطال إفريقيا، أمام الترجي، دفعه للضغط على نفسه والتخلي عن إجازته ومدتها 7 أيام، ليظهر في مباريات الفريق.

إصابة أكرم ومخاوف إصابة افشة

واستكمل تصريحاته، أن المنظومة داخل النادي الأهلي تساعد على النجاح، وهو ما ساهم في المضي قدمًا نحو التتويج بالبطولات والألقاب، فضلًا عن قلة الإصابات داخل الفريق، وتجهيز اللاعبين سريعًا، مضيفًا «حاولنا القضاء على جملة مستشفى الأهلي التي ترددت مؤخرًا، ونجحنا في ذلك بالتكاتف ومساعدة إدارة النادي».

واختتم أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق تعرض لإصابة قوية، إلا أن اللاعب بإصراره استكمل المباراة دون أي عقبات، وأي لاعب آخر كان قد تعرض لإصابته لخرج من المباراة، مضيفًا «صديق لي أخبرني أن إصابة أفشة قد تجعلني في السماء أو تقضي علي داخل النادي، وبتوفيق من الله نجحت في المساهمة في تأهيل اللاعب وعودته إلى الملعب سريعًا».