سعد سمير يكشف عن رسالة الخطيب عقب التتويج بأفريقيا .. فيديو

أنا مشجع قبل أن أكون لاعبًا

قال سعد سمير مدافع الأهلي، إنه دائمًا ما يرغب في رؤية ناديه على منصات التتويج، بغض النظر عن مشاركته أساسيًا من عدمها، خاصة وأنه مشجع للقلعة الحمراء في المقام الأول، قبل أن يكون لاعبًا.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن التتويج ببطولة إفريقيا، تكليل لمجهود اللاعبين بعدما بذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول لما هم عليه الآن، موضحًا أن تتويجه بـ24 بطولة مختلفة مع الأهلي، يعد تاريخًا مشرفًا له.

رسالة الخطيب

واستكمل تصريحاته، أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أبلغه بأن ما وصل إليه مع الأهلي من ألقاب تاريخ كبير، خاصة وأنهم 24 بطولة مختلفة منهم 4 بطولات إفريقيا، مضيفًا «إشادة الخطيب بما وصلت له مع الأهلي وسام على صدري خاصة وأنه الأب الروحي لنا.. ووجودي داخل النادي شرف كبير أحمد الله عليه».

واختتم مدافع الأهلي، أنه ما زال في عقده عامين مع الأهلي، ويبذل قصارى جهده في التدريبات من أجل المشاركة، مضيفًا «أي حد يشارك أساسيًا يؤدي بشكل مميز، والأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين في الخط الخلفي وهو ما يزيد من المنافسة بين اللاعبين، ولكن في النهاية وجهة نظر المدير الفني تحسم اسم المشارك أساسيًا وعلينا احترامها».