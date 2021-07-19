محمد شريف: كنت مخضوض في بداياتي مع الأهلي.. ومازالت لم أقدم شيئا

أكد محمد شريف مهاجم فريق الكرة بالأهلي، على انه مازال لم يقدم أي شيء للنادي حتى الآن، لافتًا إلى أن ما يهمه هو الاستمرارية والوصول إلى أبعد من ذلك.

محمد شريف لعب في صفوف إنبي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ليسجل 14 هدفًا، وفي الموسم الحالي سجل 21 هدفًا بواقع 15 هدفًا في دوري we المصري وستة أهداف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شريف في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"التغيير بعد تألقي؟ أنا لم أفعل أي شيء لكي أتغير، الأهم هو الاستمرارية والمباراة المقبلة (هموت نفسي فيه)".

شريف :كنت مخضوض فى بدايتي مع الأهلي

وواصل :"في بداية فترتي مع الأهلي كنت (مخضوض)، والظروف لم تساعدني خاصة بعد خروج الفريق من أفريقيا مرتين".

وأنهى :"بعد عودتي للأهلي بدأت أشارك مرة أخرى، لكن جلست بين البدلاء مرة أخرى واشتغلت على نفسي".

وكان محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من وادي دجلة في يناير 2018 في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه.