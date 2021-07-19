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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة في 24ساعة.. المحافظ يقود حملات لإعادة الانضباط.. ورفع كفاءة نفق أبو زارع

جولات محافظ الجيزة
جولات محافظ الجيزة

شهدت محافظة الجيزة على مدار 24ساعة الماضية، العديد من الأحداث، التي تصدرها جولات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة المشروعات التي تنفذها المحافظة في الأحياء ورفع وإزالة الإشغالات.


محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الاضحى المبارك

ففي صباح اليوم بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك جاء فيها:-
يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بعيد الاضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلي مصرنا الغالية والامة الإسلامية بالخير والبركات أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة باسمي آيات التقدير والولاء والعرفان . 
داعين المولى عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف والدكتور مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

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محافظ الجيزة يقود حمله لإعادة الانضباط بناهيا

وقاد محافظ الجيزة حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور شملت رفع كافة التعديات علي الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر(ترعه الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحسين الحاله العامة لكوبري المشاة بناهيا وإزاله اي اشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع اي مخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة ودوريات للإشغالات للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.  

 

إصلاح طفوحات الصرف ورفع كفاءه نفق أبو زارع

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله ميدانية للوقوف علي أعمال التطوير ورفع الكفاءة لنفق أبو زارع بحي العمرانية  والتي شملت الانتهاء من إصلاح طفوحات الصرف الصحي التي يعاني منها النفق، كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية برفع المخلفات ونوانج التطهير بداخل النفق ومحيطة.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال طلاء لجدران النفق وتجريد وتمهيد للطريق ورفع مستوي الإنارة به وتخصيص دوريات نظافه يومية للتأكد من عدم وجود مخلفات به وذلك للتسهيل علي المواطنين المترددين علي المنطقة.


ووجه المحافظ رئيس حي  العمرانية بالمتابعه مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إزاله العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بذلك القطاع لإستيعاب كافة الضغوطات ومنع الطفوحات المتكررة.


اصلاح كسر خط صرف صحي بالعمرانية

كما تابع محافظ الجيزة أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحى و تطهير وتسليك الشبكات بشارع مجلع رومانى من شارع الدكتور فؤاد بحي العمرانية حيث تم إنشاء وتركيب بدالة لحين الإنتهاء من إستبدال الخط بالكامل فى موعد غايته 24 ساعة، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على مجهودات الدولة وأعمال التطوير والحرص على توصيل المرافق بصورة شرعية وعدم التعدى على الشبكات، حيث وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب الوصلات المنزليه بنظام التقسيط للتسهيل عليهم، ولتمكينهم من الحصول على خدمات مطابقة للمواصفات.

تكليف بإزالة تعديات المخازن بالعمرانية

من ناحية أخرى وجه محافظ الجيزة، رئيس حى العمرانية بضرورة إزالة التعديات والمخازن المتجاوزة لخط التنظيم بشارع الدكتور فؤاد ومنع الأسواق العشوائية بالشارع إستجابة لمطالب المواطنين ولتحسين حركة المرور.

الجيزة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة الإشغالات الأحياء عيد الأضحى المبارك

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