تعاهدنا عليها جميعا.. أول تعليق لـ حسين الشحات بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. شاهد

احتفل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، ونشر عدة صور لها اثناء الاحتفال ، وذلك عبر حسابة بموقع “إنستجرام ”.

وكتب حسين الشحات “ الحمد لله … مشاعر لا توصف إحساس النجمة العاشرة التي تعاهدنا عليها جميعآ مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة مبروك لمجلس الإدارة والجهاز الفني وشكرا على كل الدعم"…

وتابع الشحات: “نعود بالأميرة السمراء ونحتفل ثم نكمل ما لدينا من بطولات ومزيد من الانجازات …. نسر الاهلي سيظل يحلق عاليا”.

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.



