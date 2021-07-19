بسبب الكلاب.. بلطجي يبطح رجل بزجاجة في رأسه

مشجارة عنيفة

حطم بلطجي زجاجة برأس رجل في شجار مروع بسبب خلاف على الكلاب، يوم السبت، مع ارتفاع حدة التوتر خلال أكثر أيام حراً ببريطانيا.

وأظهرت لقطات مروعة على طريق التايمز في جرينتش وهي تنحدر إلى حالة من الفوضى مع تصاعد المشاجرة إلى شجار دموي.

بدا أن المشكلة بدأت عندما قام كلب كبير بالانقضاض على كلب أصغر كان يمر. بينما تنبح الكلاب ، يواجه رجل يرتدي قميص بولو أحمر يحمل زجاجة ، وكان يسير بجانب المرأة مع الكلب الأصغر ، بغضب صاحب الكلب الأكبر.

ويوضح فيديو نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، رجل أصلع يرتدي قميصًا أبيض يقف بين شخصين، وليس من الواضح ما إذا كان الرجل الذي يرتدي القميص الأبيض يعرف صاحبة الكلب الأكبر.

يبدأ الناس في التجمع بينما يتشاجر الرجال مع بعضهم البعض ، ويمكن سماع النساء وهم يحاولون شرح ما حدث للمشاهدين.



بينما تهدأ الكلاب ، يزداد غضب الرجال ويبدأون في الإشارة إلى وجوه بعضهم البعض، و ليس من الواضح ما إذا كان أي من الرجلين يعرف المرأة التي تحمل الكلاب.



ليقدم احد المتشاجرين بلكم الاخر ليثور الرجل المضروب الذي يحمل زجاجة، ويضربها برأس بشخص اخر ظل ينزف اثر ضربه بالزجاجة فوق رأسه.

