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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر السعودي يستعد بـ14 مركزا إسعافيا في مشعر منى

مشعر منى
مشعر منى

 استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بـ14 مركزاً إسعافياً وبأكثر من 134 ممارساً صحياً تابعين للهيئة في مشعر منى، ومناطق تواجد الحجاج، خلال أداء مناسكهم في موسم حج هذا العام.


ودعمت الهيئة، الكوادر البشرية الإسعافية بـ52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة لـ 10 دراجات نارية وعربتي "قولف" تعمل في المشاعر، وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل مساندةً لمباشرة الحالات الإسعافية المرضية والإصابات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.


وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءاً من اليوم، تزامناً مع توافد الحجاج على مشعر منى، وكُثف وجود الطواقم في جميع الأماكن التي يكون فيها الحجاج، من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات.


وأوضح أنه سيتم نشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى، وهي حافلة (طويق) متخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة (نجد) وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل، إضافة لعربة (هداج) للقيادة والتحكم الميداني، وعربة (سلمى) لدعم الكوارث.


من ناحيتها.. تواصل وزارة الصحة السعودية تنفيذ أنشطتها التوعوية خلال موسم حج هذا العام؛ حيث نشرت - عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" - مجموعة تصاميم إنفوجرافيكس تتضمن نصائح توعوية وإرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام، نصحتهم من خلالها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد19.


وركّزت الوزارة - عبر هذه التصاميم - على أهمية لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتعقيم اليدين وغسلهما، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.


وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتصدي لفيروس كورونا، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

الهلال الاحمر السعودي هيئة الهلال الأحمر السعودي مشعر منى

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