أحمد فهمى يدعو لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد

دعا الفنان احمد فهمى بالشفاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وغرد فهمى عبر حسابة الشخصى بموقع “ تويتر ” ألف سلامة على ياسمين عبد العزيز

إن شاء الله تعدي الأزمة دي وتبقي كويسة وبخير".



وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.



وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"



تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".