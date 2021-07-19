ضابط ينقذ رجل مطعون بكيس شبسي| فيديو

بطولة ضابط

استخدم ضابط شرطة بسرعة بديهة في مدينة نيويورك كيسًا فارغًا لرقائق البطاطس وشريط لاصق لعلاج جرح طعنة تعرض له رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في حي هارلم في مانهاتن في وقت سابق من هذا الشهر ، لإنقاذ حياته.

أصدرت إدارة شرطة نيويورك يوم الجمعة لقطات كاميرا لحادث وقع يوم 7 يوليو ، كان بطله ضابط شرطة بمدينة نيويورك ويدعى رونالد كينيدي ، وذلك بعد توجه إلى موقع بلاغ لحادث طعن .

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، توضح كاميرات المراقبة التابعة لضابط الشرطة وهو يصل إلى مكان الحادث في الساعة 10:22 ليلة 7 يوليو ، كما هو موضح في الطابع الزمني للفيديو.

شوهد الضابط في الفيديو وهو يخرج من سيارة الشرطة يطلب من أحد المارة "اذهب واحضر كيسًا من رقائق البطاطس ثم يقترب من الضحية ، ويطلب منه ان يمسك بمكان الاصابة في رئته.

ثم شوهد أحد المارة وهو يسلم الضابط كيسًا من رقائق البطاطس ليقوم الضابط بعدها بتفريغ كيس رقائق البطاطس ثم يأمر نفس المارة بالركض مرة أخرى داخل متجر محلي والحصول على شريط لاصق، ثم طلب الضابط من اثنين من المارة الآخرين مساعدته في علاج الضحية.

وفي النهاية يتمكن من انقاذ الضحية المطعونة، من الموت ليتم نقل الضحية بعد ذلك إلى المستشفى.

