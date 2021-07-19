السعودية: ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

تمكنت السلطات السعودية من ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي.



وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويخ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.