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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض "إيزيس الشرق" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

 أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، عرضا فنيا لفرقة فرسان الشرق للتراث، تحت عنوان "إيزيس الشرق"، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.


يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزويس، ويتناول لقاء جب إله الأرض ونوت إلهة السماء، وميلاد إيزيس وأوزويس وست ونفتيس، والصراع بين أوزوريس وأخيه ست، ويبرز إخلاص إيزيس لأوزوريس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله، من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.


عرض "إيزيس الشرق" أداء ياسمين سمير، نادر جمال، محمد هلال، عبد الرحمن دسوقي، حبيبة إبراهيم، دنيا محمد، باسم مجدي، فاطمة الشبراوي، حسين رشاد، تصميم وإخراج كريمة بدير، تحت إشراف المدير الفني عصام عزت.


تجدر الإشارة إلى أن فرقة "فرسان الشرق" أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم"، بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً.

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