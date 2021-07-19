عمرو السولية: تطورت كثيرا هجومياً في الأهلي .. وكل عمال غرفة الملابس أهلنا

قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أدائه مع الفريق تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف السولية عبر قناة اون تايم سبورت قائلا: “تطورت من طريقة لعبى في الأهلي، عندما أتيت لأول مرة كنت أركز على الأدوار الدفاعية، وهذا الدور ربما لا يشعر به الجماهير بشكل كبير ولكن يشعر به اللاعبين في الملعب والمدير الفني.

واكمل :" بعد ذلك بدأت أطور نفسى وأشتغل على الأشياء التى كنت أجيدها سابقًا مثل التسجيل بالرأس، حتى وصلت إلى هذا المستوى".

وعن قوة خط وسط الأهلي في الفترة الأخيرة بوجوده مع حمدي فتحي وأليو ديانج، قال: "حمدى فتحى وديانج ثنائى مميز جدًا وأى لاعب لوحده قادر أن يشيل الفريق، حمدي فتحي لديه إمكانيات عالية جدًا ونفس الأداء يمتلكه ديانج واى ثنائى منا يستطيع أن يؤدى بنفس الأداء والقوى".

وواصل: "حمدي فتحي من اللاعبين الرجال وديانج لاعب له مستقبل فى الفترة المقبلة وقادر على الاحتراف خارجيًا وكلنا نُكمل بعضنا وهذا شىء جيد فى صالح الفريق".

دور مشرفي غرفة ملابس الأهلي مع الفريق

وعن دور مشرفى غرفة ملابس الأهلى، وعلى رأسهم سيد عواد، قال السولية: "عم سيد البركة بتاعتنا ومن الناس المحترمة جدا وهو دائما ينكش اللاعبين إذا قدمنا أداء غير جيد فى المباريات ويحفزنا على مواصلة تحقيق البطولات لأنه قارب على تحطيم رقم قياسى فى الأكثر تتويجًا بالبطولات مع الأهلى"، كل منظومة غرفة الملابس ناس محترمة وأهلنا ونتعلم منهم".

وهنأ السولية جماهير الأهلى على تحقيق بطولة دورى أبطال إفريقيا، قائلاً: "جماهير الأهلى دائمًا تكون فى ظهرنا فى الأزمات قبل الانتصارات ونعدهم بتحقيق مزيد من البطولات فى الفترة المقبلة".