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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يضع صورته مع الخطيب بروفايل لحسابه على فيسبوك.. شاهد

الشناوى و الخطيب
الشناوى و الخطيب

قام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بتغير صورته الشخصية بموقع فيسبوك، بوضع صورته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالأتي: 

 

“الأسطورة - منور يا شناوي يا عالمي - ربنا يحفظكم ويحميكم ياااارب”.


وحقق المارد الأحمر، لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة، في تاريخه أمس السبت بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.


الخطيب كان حريصا على الجلوس بجوار هاني أبو ريدة ، طوال رحلة العودة، حيث أصر على عودة أبو ريدة إلى القاهرة على متن نقس الطائرة، التي نقلت بعثة الأهلي من المغرب إلى القاهرة، ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى أبو ريدة على مجهوداته في تذليل كافة العقبات والصعوبات التي واجهت الأهلي في المغرب، حتى حصد المارد الأحمر اللقب العاشر.


ووصلت بعثة الأهلي، إلى القاهرة صباح امس، وكان في استقبال بعثة نادي القرن كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد منار وزير الطيران، حيث كان استقبالا رسميا للأبطال بالورود، كما تواجد عدد من الجماهير للاحتفال باللقب القاري الثاني على التوالي والعاشرة في تاريخه.

 

الأهلى الخطيب محمد الشناوي محمد شريف محمد مجدى افشة محمود الخطيب

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