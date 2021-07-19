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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزيري: فضلت عرض الزمالك أحد أكبر أندية أفريقيا

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

قال المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك، إنه فضل عرض نادي الزمالك أحد أكبر أندية القارة الإفريقية على عدة عروض خارجية .

وأضاف الجزيري في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "لم أتردد فور تلقي العرض، ووافقت على الجلوس مع إدارة الزمالك لبدء المفاوضات التى لم تأخذ وقتًا، وأنا لم أتحدث كثيرًا، ووافقت على الإعارة لمدة 6 أشهر".

الجزيري يوضح الفرق بين الدوري المصري والتونسي 

وتابع: "كان لدي عرض إعارة أيضًا من الكويت الكويتي، ولكني فضلت الزمالك رغم أن العرض الكويتي كان أكبر".

وأتم: "حققت أهدافًا مع المقاولون العرب، ولكن مازلت أحلم بأشياء كثيرة مع الزمالك، وإن شاء الله سأحققها ونفوز بالدوري الممتاز وكأس مصر".

واختتم: "الفرق بين الدوري التونسي والمصري أن الأول أقوى تكتيكيًا بينما الثاني يحتاج قوة بدنية أكبر".

سيف الدين الجزيري نادي الزمالك الكويت الكويتي الدوري المصري الدوري التونسي

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الجزيري: فضلت عرض الزمالك أحد أكبر أندية أفريقيا

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