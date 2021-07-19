الجزيري: فضلت عرض الزمالك أحد أكبر أندية أفريقيا

قال المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك، إنه فضل عرض نادي الزمالك أحد أكبر أندية القارة الإفريقية على عدة عروض خارجية .

وأضاف الجزيري في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "لم أتردد فور تلقي العرض، ووافقت على الجلوس مع إدارة الزمالك لبدء المفاوضات التى لم تأخذ وقتًا، وأنا لم أتحدث كثيرًا، ووافقت على الإعارة لمدة 6 أشهر".

الجزيري يوضح الفرق بين الدوري المصري والتونسي

وتابع: "كان لدي عرض إعارة أيضًا من الكويت الكويتي، ولكني فضلت الزمالك رغم أن العرض الكويتي كان أكبر".

وأتم: "حققت أهدافًا مع المقاولون العرب، ولكن مازلت أحلم بأشياء كثيرة مع الزمالك، وإن شاء الله سأحققها ونفوز بالدوري الممتاز وكأس مصر".

واختتم: "الفرق بين الدوري التونسي والمصري أن الأول أقوى تكتيكيًا بينما الثاني يحتاج قوة بدنية أكبر".