الدرديري : غير مقتنع بموسيماني .. وبطولة أفريقية أصبحت ضعيفة فنيا

قال عمرو الدرديري مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، كان ضعيفًا فنياً.

وأضاف الدرديري في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مباراة نهائي إفريقيا كانت ضعيفة جدًا، بطولة إفريقيا أصبحت أضعف من أضعف مسابقة محلية، حزين على مستوى كرة القدم الإفريقية، كرة القدم في إفريقيا أصبحت ضعيفة جدًا، اللاعبون أصحاب المهارات يحترفون، وبالتالي المسابقة ضعيفة جدًا".

وتابع: "هناك علامة استفهام على مستوى الكرة في القارة، إذا كانت أكبر بطولة على الاطلاق في القارة بهذا المستوى فنحن في أزمة كبرى".

وواصل: "غير مقتنع بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، هو مدرب أقل من النادي الأهلي حتى لو أحرز بطولات، وجميع مدربي الأهلي حصدوا بطولات".

واستكمل: "لاعبو الزمالك ظلموا أنفسهم قبل ما يظلمون جماهيرهم، بعض الجماهير تتحدث عن أن الإدارة هي السبب فيما حدث مع فريق الكرة، الإدارة التي تغيرت في عهدها فاز فريق كرة السلة وفريق اليد والطائرة ببطولات، اللاعب لا بد أن يكون لديه الإرادة والقوة لكي يصنع تاريخ لنفسه".

وأتم: "الطبيعي أن يكون الزمالك متواجدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لاعبو الفريق على مستوى عال، خامة مختلفة وأعلى من أي نادي أخر، ما الذي ينقصك لكي تلعب بقوة وتفوز ببطولات؟ أوجه هذا السؤال للاعبين، ستقول هناك مشاكل إدارة فهناك مشاكل لليد والطائرة والسلة ولكن أحرزوا بطولات يجب أن يكونوا لديكم نفس الدافع والحافز".