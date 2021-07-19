أخبار الرياضة.. أهم تصريحات موسمياني فى لقائه التليفزيوني.. حقيقة رحيل أفشة وديانج عن الأهلي.. تطورات ملف رحيل عبد الله جمعة من الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:

موسيماني : سيمبا هو سبب تتويجنا بأفريقيا



كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي عن السر وراء التتويج بإفريقيا.

موسيماني : لم استمع للانتقادات بل لآراء الجهاز المعاون واللاعبين

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه من الممكن أن يكون فريق الكرة بالقلعة الحمراء ليس الأفضل ولكن حالة الفريق الفنية مختلفة .

موسمياني: منافسة تشيلسي أمر صعب كون الفارق في التمويل كبير للغاية

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إن منافسة تشيلسي أمر صعب كون الفارق في التمويل كبير للغاية، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى لاعبين أو ثلاثة من أجل تطبيق فلسفته التي يتمنى الوصول لها مع الأهلي.

موسيماني يكشف موقفه من التعاقد مع سفيان رحيمي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، حقيقة توصيته بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء المغربي، لافتًا إلى أنه يقوم بدراسة الأمر حاليًا.

موسمياني : دربت اللاعبين على 7 طرق للتعامل مع الكرات الثابتة

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، إنه خطط من أجل تسجيل هدف عمرو السولية في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، مشيرا إلى أنه يدرب اللاعبين على سبع طرق من أجل تسجيل الأهداف من كرات ثابتة.

مصدر داخل الزمالك يكشف آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف رحيل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سعد سمير يكشف عن رسالة الخطيب عقب التتويج بأفريقيا .. فيديو

قال سعد سمير مدافع الأهلي، إنه دائمًا ما يرغب في رؤية ناديه على منصات التتويج، بغض النظر عن مشاركته أساسيًا من عدمها، خاصة وأنه مشجع للقلعة الحمراء في المقام الأول، قبل أن يكون لاعبًا.

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ديانج وأفشة بسبب العروض المغرية للأهلي

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، حقيقة رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.