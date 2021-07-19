عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات بسيناء  وقصرها في المساجد

صلاة عيد الاضحى في
صلاة عيد الاضحى في المساجد بسيناء


قال الدكتور جمعة ابراهيم،  مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء،  إن المديرية خصصت 600 مسجد على مستوى مراكز المحافظة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.، مع تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين داخل المساجد،  وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية عند تأدية صلاة عيد الأضحي .مع منع اقامة صلاة عيد الاضحى في الساحات او الأماكن الواسعة.

المساجد الكبري:

 

وأوضح جمعة ، أن صلاة العيد الأضحي  ستقام في المساجد الكبرى والتي تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجد بالمحافظة موزعة علي مدن وقري المحافظة والتي يتم  تعيين لها خطيب تحت اشراف الاوقاف  .

وشدد مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، او الملاعب.مع الالتزام بالأماكن المحددة للصلاة.

علي أن يتم فتح المساجد للصلاة قبلها بـ 10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مؤكدا التزام المديرية بالضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الأوقاف.

 

txt

من أول يوليو.. صحة شمال سيناء تعلن خلوها من إصابات كورونا


____==

مسجد أوقاف الأضحى الساحات سيناء

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن دخول أبراج إشارات القوصية وطما ومشطا الخدمة

الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل الجوائز للعام الثاني على التوالي

وقفة عيد الأضحى.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

اليمن..تسرب نفطي كبير إثر غرق سفينة قبالة سواحل عدن

بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف عن طقس أيام العيد

حدث ليلا.. إثيوبيا تفشل في الملء الثاني والمياه ستعبر السد.. السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز بعد الغيبوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ