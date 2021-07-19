منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات بسيناء  وقصرها في المساجد



قال الدكتور جمعة ابراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية خصصت 600 مسجد على مستوى مراكز المحافظة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.، مع تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين داخل المساجد، وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية عند تأدية صلاة عيد الأضحي .مع منع اقامة صلاة عيد الاضحى في الساحات او الأماكن الواسعة.

المساجد الكبري:

وأوضح جمعة ، أن صلاة العيد الأضحي ستقام في المساجد الكبرى والتي تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجد بالمحافظة موزعة علي مدن وقري المحافظة والتي يتم تعيين لها خطيب تحت اشراف الاوقاف .

وشدد مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، او الملاعب.مع الالتزام بالأماكن المحددة للصلاة.

علي أن يتم فتح المساجد للصلاة قبلها بـ 10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مؤكدا التزام المديرية بالضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الأوقاف.







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