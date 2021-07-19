تريند x خبر.. شاب إسباني يعيش في عام 2027 ويثبت ذلك بالفيديوهات.. و مؤمن زكريا لجمهوره: ياريت لو حد زعلان منى يسامحني

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

اللهم اشفيها| دنيا سمير غانم تدعو لـ ياسمين عبد العزيز.. شاهد



دعت الفنانة دنيا سمير غانم، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر خاصية إستوري بموقع إنستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم على الصورة: “اللهم اشفيها واعف عنها يا رب ”.

وكان الفنان أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.



وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"

"الناجي الوحيد" شاب إسباني يعيش في عام 2027.. ويثبت بالفيديوهات.. شاهد



أثار شاب إسباني يدعى “ خافيير ” المشهور بـ “ الناجي الوحيد ” unicosobreviviente الجدل في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى الشاب الإسباني الذي لم يكشف عن هويته انه استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسة وحيدا ، و يعيش في المستقبل وبالتحديد في عام 2027.

ونشر الشاب الإسباني أول فيديو له أثناء تجوله في الشوارع وهي فارغة من البشر، ولكن متابعين هذا الشاب شككوا في حقيقة ما يدعيه، ولكنه أثبت لهم ذلك بالذهاب لأماكن طلبها المتابعون ومنها مقرات أندية إسبانية وأماكن سياحية معروفة ومحلات تجارية كبيرة ولكنه وجدها كلها فارغة.



وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما يقدمه الشاب الإسباني، والسؤال هنا، لماذا لا يكشف الشاب الإسباني عن هويته؟.. وهل من الطبيعي أن يجد شخص نفسه في عالم انقرض فيه البشر وأصبح هو الناجي الوحيد ويتصرف هكذا؟ .. ، أم يستخدم تقنية معينة تجعل الشوارع تظهر فارغة من البشر.

مؤمن زكريا لجمهوره : ياريت لو حد زعلان منى يسامحنى... شاهد

نشر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”.

وكتب مؤمن زكريا “ انا مسامح الناس كلها ياريت لو حد زعلان منى يسمحنى ، اللهم عرفة ”.

و كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تواصل زملاءه بالقلعة الحمراء معه خلال فترة إصابته، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا معه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا



وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "عاجز عن الكلام، لاعبو الأهلي بمثابة أشقاء، وعلى تواصل معي باستمرار".

تعاهدنا عليها جميعا.. أول تعليق لـ حسين الشحات بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. شاهد



احتفل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، ونشر عدة صور لها اثناء الاحتفال ، وذلك عبر حسابة بموقع “إنستجرام ”.

وكتب حسين الشحات “ الحمد لله … مشاعر لا توصف إحساس النجمة العاشرة التي تعاهدنا عليها جميعآ مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة مبروك لمجلس الإدارة والجهاز الفني وشكرا على كل الدعم"…

وتابع الشحات: “نعود بالأميرة السمراء ونحتفل ثم نكمل ما لدينا من بطولات ومزيد من الانجازات …. نسر الاهلي سيظل يحلق عاليا”.

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.

