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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي يتصدر اهتمامات الصحف

اهتمامات الصحف
اهتمامات الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.


وأبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي، المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وانج يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير الصيني بالقاهرة.


من جهته، أوضح وزير الخارجية الصيني تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل قضية سد النهضة على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.


من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، وكذلك الدور المهم الذي تقوم به «المنطقة الصينية - المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجا ناجحا للتعاون الاستثماري بين البلدين.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس رحب بالمسئول الصيني في مصر، طالبا نقل تحياته إلى نظيره الصيني شي جين بينج، ومؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين، خاصة أن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية ــ الصينية، التي شهدت مسارا ممتدا من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية، التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب.


من جهته، نقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس السيسي رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، مشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس ولمصر، في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين مصر في جهود التنمية الشاملة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


واتصالا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنجهاي للتعاون، التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والطاقة والعلوم.


وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء استعرض آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة، في هذا الإطار، بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء «كورونا»، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح «سينوفاك» في مصر، بما يدعم الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على جميع المستويات، سعيا لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء.
 

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