حدث ليلا.. إثيوبيا تفشل في الملء الثاني والمياه ستعبر السد.. السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز بعد الغيبوبة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وتصريحات خبير عن فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :
الصحة : تسجيل 67 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 وفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223645 حتى اليوم.
السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو
بدأت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، إنزال كسوة الكعبة المشرفة، وذلك لاستبدالها بالكسوة الجديدة للكعبة المشرفة، مع انطلاق موسم الحج لهذا العام.
عباس شراقي : الفيضان يعبر السد الإثيوبي خلال يومين
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا دخلت في سباق مع الزمن لكي يصلوا لمنسوب السد الإثيوبي 573 مترا وهو بعيد عن المنسوب المقرر من جانبهم حيث لا تزال في مرحلة البناء والواضح من خلال الأقمار الصناعية أن المعدات تم سحبها خوفا من الفيضان.
الفيضان جاي على السودان..شاهد | عباس شراقي: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن المياه المحجوزة خلف سد النهضة على وشك العبور من فوق السد ، وهذا سيتسبب في حدوث فيضانات علي السودان.
غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز
كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.
سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم
نشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة حين يصل كوكب بلوتو والمعروف بكوكب الموت إلى وضع التقابل مع الشمس وسيكون مرئيًا طوال الليل فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.
وعدها بالزواج وأرسلت إليه الأموال.. ضبط شاب عقب بلاغ سعودية ضده
ألقت قوات أمن المنوفية، القبض على شاب من مركز قويسنا عقب اتهام سعودية له بالاستيلاء علي أموال منها مقابل وعود بالزواج منها عقب تعارفهما علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني
أعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة رجل الاعمال محمد السعدني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك".
بعد العاشرة.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ ورسالة عن أزمة شيكابلا
هنأ الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي بالفوز بـ بطولة أفريقيا 2021.
موسمياني : كارتيرون يشبه باتشيكو.. وقبلنا المنافسة مع الزمالك على الدوري
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنه يقبل التحدي في المنافسة على الدوري مع الزمالك بعدما استطاع الأخير تحقيق فارق من النقاط، واعتبر أن باتريس كارتيرون يعتمد على نفس طريق جايمي باتشيكو.
موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أمس السبت، على فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة عريضة 3-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.