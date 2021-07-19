حدث ليلا.. إثيوبيا تفشل في الملء الثاني والمياه ستعبر السد.. السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز بعد الغيبوبة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وتصريحات خبير عن فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223645 حتى اليوم.

بدأت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، إنزال كسوة الكعبة المشرفة، وذلك لاستبدالها بالكسوة الجديدة للكعبة المشرفة، مع انطلاق موسم الحج لهذا العام.

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا دخلت في سباق مع الزمن لكي يصلوا لمنسوب السد الإثيوبي 573 مترا وهو بعيد عن المنسوب المقرر من جانبهم حيث لا تزال في مرحلة البناء والواضح من خلال الأقمار الصناعية أن المعدات تم سحبها خوفا من الفيضان.

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن المياه المحجوزة خلف سد النهضة على وشك العبور من فوق السد ، وهذا سيتسبب في حدوث فيضانات علي السودان.

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

نشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة حين يصل كوكب بلوتو والمعروف بكوكب الموت إلى وضع التقابل مع الشمس وسيكون مرئيًا طوال الليل فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض على شاب من مركز قويسنا عقب اتهام سعودية له بالاستيلاء علي أموال منها مقابل وعود بالزواج منها عقب تعارفهما علي مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة رجل الاعمال محمد السعدني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك".

هنأ الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي بالفوز بـ بطولة أفريقيا 2021.



قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنه يقبل التحدي في المنافسة على الدوري مع الزمالك بعدما استطاع الأخير تحقيق فارق من النقاط، واعتبر أن باتريس كارتيرون يعتمد على نفس طريق جايمي باتشيكو.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أمس السبت، على فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة عريضة 3-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.