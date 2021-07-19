صحف الكويت : بايدن يستقبل العاهل الأردني اليوم .. الصين تدخل على أزمة سد النهضة .. السودان يحذر من ارتفاع متوقع لمياه النيل

إنجلترا ترفع قيود كورونا وتبدأ يوم الحرّية

ميركل مصدومة بعد تفقد خراب الفيضانات

«طالبان» تسعى لاتفاق مع واشنطن وتقترح هدنة بمناسبة العيد

سلطت الصحف الكويتنية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، من بينها أزمة سد النهضة، وزيارة العاهل الأردني إلى واشنطن.

وفي صحيفة “الرأي” الكويتية، رفعت إنجلترا تقريباً كلّ القيود الصحّية المرتبطة بكورونا، اليوم الاثنين، الذي أُطلِقت عليه تسمية «يوم الحرّية»، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين.

واعتباراً من منتصف الليل في إنكلترا (23:00 بتوقيت جرينتش)، ستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون الملاهي الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن وسترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع. وسيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر.

من ناحية أخرى، دعت وزارة الري السودانية، مساء أمس الاحد، القاطنين على جانبي النيل الازرق الى اتخاذ الحيطة والحذر جراء ارتفاع متوقع لمياه النيل نتيجة للامطار الغزيرة في الهضبة الاثيوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها ان «هناك زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الازرق نتيجة للامطار الغزيرة في الهضبة الاثيوبية» وفق ما نقلته وكالة الانباء السودانية الرسمية.

وأضافت «ستكون هناك زيادة تدريجية لمناسب مياه النيل الازرق في جنوب خزان (الروصيرص) الواقع على نهر النيل الازرق القريب من سد النهضة الاثيوبي وشماله حتى العاصمة الخرطوم».

ويقع سد النهضة على النيل الازرق على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر ان يولد طاقة كهربائية تصل الى نحو 6000 ميغاواط من الكهرباء.

وفي صحيفة “الجريدة”، وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الفيضانات التي دمرت أجزاء من أوروبا بأنها "مروعة"، بعد أن ارتفع عدد القتلى في أنحاء المنطقة إلى 184، في الوقت الذي تعرضت فيه منطقة في بافاريا لأحوال جوية بالغة السوء.

ووعدت ميركل بتقديم مساعدات مالية سريعة بعد زيارة واحدة من أشد المناطق تضررا بالأمطار القياسية والفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 157 شخصا في ألمانيا وحدها في الأيام القليلة الماضية، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ نحو 60 عاما. وقالت لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات "إنه لأمر مروع... تعجز الكلمات عن وصف الدمار الذي حدث".

واستمر الدمار أمس عندما تعرضت منطقة بافاريا بجنوب ألمانيا لسيول جارفة أودت بحياة شخص واحد.

وتحولت الطرق إلى أنهار وانجرفت بعض المركبات، وغطى الوحل مساحات شاسعة من الأرض في بيرتشسغادنر لاند. ويبحث المئات من رجال الإنقاذ عن ناجين في المنطقة المتاخمة للنمسا.

ولقي نحو 110 أشخاص حتفهم في منطقة آرفايلر الأكثر تضررا جنوبي كولونيا. وقالت الشرطة إن من المتوقع العثور على مزيد من الجثث مع انحسار المياه.

في سياق آخر، قالت الصحيفة، إنه في وقت يسود الغموض حول موقف الصين من أزمة سد النهضة الإثيوبي، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الملف الشائك خلال استقباله وزير خارجية الصين وانغ يي، القادم من دمشق.

وجدد السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

وزير خارجية الصين : بلادى تتفهم الأهمية القصوى لنهر النيل لمصر

بدوره، أوضح وزير خارجية الصين تفهّم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل إلى حل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف، يأتي هذا في وقت تتهم بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض منصات التواصل الاجتماعي الصين بتمويل سد النهضة وحمايته.

ونقل وزير الخارجية الصيني إلى السيسي رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية، وأشار إلى ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كاشفا عن قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن اللقاء شهد استعراضًا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولًا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح "سينوفاك" في مصر.

وأكد السيسي حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الدور المهم الذي تقوم به "المنطقة الصينية ـ المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة “القبس”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستضيف، العاهل الأردني الملك عبد الله الحليف الوثيق للولايات المتحدة اليوم الإثنين، وذلك في أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأميركي مع زعماء من الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته رويترز.

أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأمريكي

وسيكون الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير، وسيحضر الملك عبد الله أيضا إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

والملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة، يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو الجاري.

ويعمل مسؤولون أمريكيون وصهاينة على ترتيب اجتماع قريب بين بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني الجديد نفتالي بينيت.

وقال مسؤول كبير بإدارة بايدن إن من المتوقع أن تشمل المحادثات بين الرئيس الأيريكي والعاهل الأردني الصراع الصهيوني الفلسطيني في ضوء وصول بينيت للسلطة مؤخراً محل بنيامين نتنياهو.

وفي صحيفة “الأنباء”، كرر زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده في رسالة بمناسبة عيد الأضحى امس، تأييده «بشدة لتسوية سياسية» للنزاع في أفغانستان «رغم التقدم والانتصارات العسكرية» التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.

وأكد زاده في ختام الجلسة الثانية من جولة المفاوضات الجديدة ب‍الدوحة، التي جاءت وسط تفاؤل بالتوصل لتسوية سياسية تؤدي لإحلال السلام في البلاد، أنه رغم التقدم العسكري الذي تحققه حركته على الأرض، فإنها تؤمن بأن الحل السياسي هو الأنسب بالبلاد.

وأضاف آخوند زاده في رسالته امس، أنه «بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة». وقال: «نحن من جهتنا مصممون على التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار الوقت».

وأكد زعيم طالبان أن حركته تسعى لإقامة علاقات مع المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة بعد انسحاب قواتها من أفغانستان. وقال: «نريد علاقات ديبلوماسية واقتصادية وسياسية جيدة ووثيقة، مع جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة».

وفي تصريحات وجهها لدول الجوار، شدد آخوند زاده على أن حركته لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن جيرانها واستقرارهم.

وعدد زعيم طالبان سلسلة من التعهدات في حال قيام «إمارة إسلامية» في البلاد، مؤكدا أن «الإمارة الإسلامية ستبذل جهودا من أجل خلق بيئة مناسبة لتعليم الفتيات في إطار الشريعة الإسلامية العظيمة»، فيما كانت الفتيات تحت حكمهم ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة والنساء ممنوعات من العمل.

وتتزامن محادثات الدوحة مع استمرار التصعيد الميداني بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، حيث قالت الحركة إنها سيطرت - خلال الشهرين الماضيين على 194 مديرية في أفغانستان، استعادت القوات الأفغانية 5 منها.