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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تعديات بعد اليوم .. حماية الأراضي بوزارة الزراعة توضح مجهوداتها خلال أيام العيد

أرض رراعية
أرض رراعية

قال الدكتور أنور عيسى ، رئيس الإدارة المركزية لـ حماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الأرض الزراعية المصرية ، هي ثروة تتوارثها الأجيال ، مؤكدا أنه بناء على تكليفات وزارة الزراعة ، نه تم وضع خطوات استبقاية ، وتشكيل غرف عمليات للوزارة ، خلال أيام العيد ، لتجنب التعدي على الأراضي .

وأكد الدكتور أنور عيسى ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه تم تشكيل لجان ، تعمل بنظام " الشيفتات " ، ولك للمرور على جميع الأراضي الزراعية ، التابعة للدولة ، لإكتشاف أية حالات تعدي .

ونوه أنه في حالة اكتشاف أية تعديات على أحدى الأراضي الزراعية ، فإنه بالحال يتم إزالتها بالتعاون مع أجهزة الشرطة .

وتابع : لا تعديات بعد اليوم على الأراضي الزراعية ، وهناك الكثير من المواطنين الإيجابيين الذين يتواصلون مع الوزارة في حالة وجود تعديات .

الزراعة: فتح المجازر مجانا أمام المواطنين في هذا التوقيت.. فيديو

قال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة دائما تقف بجوار المواطن المصري، معقبا: "نقوم بضخ كميات كبيرة من اللحوم يوميا على المنافذ الثابتة والمتحركة بكميات كبيرة".


وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأسعار تتفاوت حيث يصل سعر الكندوز إلى 105 جنيهات، و110 جنيهات للضاني"، لافتا: "يوجد اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو".


وأشار: "تم توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ بخصم 25% للمواطن المصري، وهناك كميات كبيرة متوافرة ويتم ضخ كميات وتزويد المنافذ بها يوميا، وهناك سحب كبير من المواطنين لثقة المواطن في جودة المنتج وسعره".


وأوضح مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة،: "الوزير أصدر قرار بأن الذبح بالمجازر التابعة لوزارة الزراعة سيكون مجانا في سبيل المحافظة على البيئة، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا".

حماية الأراضي وزارة الزراعة الدكتور أنور عيسى تعديات الأراضي الزراعية اخبار التوك شو

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