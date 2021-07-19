لا تعديات بعد اليوم .. حماية الأراضي بوزارة الزراعة توضح مجهوداتها خلال أيام العيد

قال الدكتور أنور عيسى ، رئيس الإدارة المركزية لـ حماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الأرض الزراعية المصرية ، هي ثروة تتوارثها الأجيال ، مؤكدا أنه بناء على تكليفات وزارة الزراعة ، نه تم وضع خطوات استبقاية ، وتشكيل غرف عمليات للوزارة ، خلال أيام العيد ، لتجنب التعدي على الأراضي .

وأكد الدكتور أنور عيسى ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه تم تشكيل لجان ، تعمل بنظام " الشيفتات " ، ولك للمرور على جميع الأراضي الزراعية ، التابعة للدولة ، لإكتشاف أية حالات تعدي .

ونوه أنه في حالة اكتشاف أية تعديات على أحدى الأراضي الزراعية ، فإنه بالحال يتم إزالتها بالتعاون مع أجهزة الشرطة .

وتابع : لا تعديات بعد اليوم على الأراضي الزراعية ، وهناك الكثير من المواطنين الإيجابيين الذين يتواصلون مع الوزارة في حالة وجود تعديات .

الزراعة: فتح المجازر مجانا أمام المواطنين في هذا التوقيت.. فيديو

قال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة دائما تقف بجوار المواطن المصري، معقبا: "نقوم بضخ كميات كبيرة من اللحوم يوميا على المنافذ الثابتة والمتحركة بكميات كبيرة".



وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأسعار تتفاوت حيث يصل سعر الكندوز إلى 105 جنيهات، و110 جنيهات للضاني"، لافتا: "يوجد اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو".



وأشار: "تم توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ بخصم 25% للمواطن المصري، وهناك كميات كبيرة متوافرة ويتم ضخ كميات وتزويد المنافذ بها يوميا، وهناك سحب كبير من المواطنين لثقة المواطن في جودة المنتج وسعره".



وأوضح مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة،: "الوزير أصدر قرار بأن الذبح بالمجازر التابعة لوزارة الزراعة سيكون مجانا في سبيل المحافظة على البيئة، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا".