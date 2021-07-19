اليأس يحاوط العيد في لبنان.. والحريري: كان بوسعنا وضع حدا لانهيار البلاد

هنأ رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، اليوم الاثنين، الشعب اللبناني بحلول عيد الأضحى المبارك، بشكل ينم عن اليأس ف يظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.

وقال الحريري عبر حسابه على موقع “تويتر”: “كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع لولا تعنت البعض وأنانيته”.

وأضاف: “يهلُّ علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الازمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته”.

وتابع: "إنني اتقدم من اللبنانين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني،سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، قال إن الرئيس ميشال عون ليس لديه استعداد لتسهيل تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن :"حزب الله يحاول زيادة عذابات اللبنانيين لتستثمرها إيران في مفاوضاتها النووية، ولديه مصلحة أكيدة في استمرار حالة الفراغ في البلاد". وذلك وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أن “لبنان سيعاني مزيدا من الانهيار إذا لم يتم تشكيل حكومة قوية”.

وعن ترشحه لتشكيل الحكومة، قال: "هذا أمر غير وارد بالنسبة إلي، وحزب الله يعتبرني اسمًا محظورًا".