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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوى: تنفيذ 120ألف وصلة صرف صحى للأسر الأولى بالرعاية خلال العام المالى الحالى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان الوزارة تستهدف تنفيذ 120 الف وصلة منزلية للصرف الصحى خلال العام المالى الحالى باعتماد 600 مليون جنيه وذلك للأسر الاكثر احتياجا فى مختلف المحافظات .

وذلك فى إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الإجتماعية و مساندة وتمكين الاسر الفقيرة خاصة فى القرى الاكثر احتياجأً.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى المناطق الاكثر احتياجاً للإستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى و المراكز ولا يتم الإستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات و بالتالى لا يتم الاستفادة من الإستثمارات التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات .

وأشار اللواء محمود  شعراوى إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ 85 الف وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة حوالى 850 الف مواطن موضحاً أنه فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة و الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى فإن الشركة تتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين و بما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك،وقال انه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق دوار فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى باقى القرى و المراكز.

شعراوى صرف صحي العام المالى الحالى وزير التنمية المحلية المحافظات محمود شعراوي

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