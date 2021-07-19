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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في عهد السيسي..الإسكان: تنفيذ مشروعات بـ 21.7 مليار جنيه بسيناء ومحور القناة

سيناء ومحور قناة
سيناء ومحور قناة السويس

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى الآن، يتولى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 21.7 مليار جنيه، منها مشروعات جارٍ تنفيذها باستثمارات 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار في بيان اليوم أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالي ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.

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وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تتضمن المشروعات المُدرجة بخطة الجهاز في العام المالي الحالي 2021 / 2022، لتنمية سيناء، تنفيذ 4 مشروعات بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتكلفة 43 مليون جنيه، في مجالات توصيل التيار الكهربائي للقرى لخدمة أهالي المركز والمدينة، وإنارة الطرق، ومياه الشرب، والإسكان البدوي، حيث تم تركيب 3 أكشاك كهربائية بالمحولات قدرة 500 ك.ف.أ بالمشتملات، بتكلفة 2.1 مليون جنيه وتم توريدها وتركيبها خلال شهر يوليو الجاري لدعم التيار الكهربائي بمدينة الشيخ زويد.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جارٍ طرح وإسناد تنفيذ 7 محطات تحلية، وحفر بئر سطحي لكل محطة، لخدمة 7 مدارس، بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، لتحسين خدمة مياه الشرب لطلاب هذه المدارس، وكذا مشروع إنارة 19 كم من الطريق الدولي (من مدينة الشيخ زويد حتى رفح بطول 11 كم - من مدينة الشيخ زويد حتى الشلاق بطول 8 كم)، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، لدعم الناحية الأمنية بالمدينة، ولمرتادى الطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 25 منزلاً بدوياً بقرى الشيخ زويد (الظهير – أبو طويلة)، بتكلفة تقديرية  12 مليون جنيه، لتوفير المسكن المناسب لعادات وتقاليد الأهالي بهذه القرى.

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