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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شروق العبد تناقش كتابات الشباب في معرض القاهرة على راديو فالسكة

شروق العبد
شروق العبد

تحضر المذيعة  شروق العبد لبرنامج راديو جديد عبر راديو "فالسكة"، لمناقشة الموضوعات الثقافية، ومن المقرر أن يتم بثه قريبا.

 

وقالت العبد، إن فكرة البرنامج تقوم على استضافة الكتاب والمبدعين، والأدباء، لمناقشة أعمالهم الأدبية، من روايات، وشعر، وقصص، في ظل غياب البرامج التي تتناول مثل هذه الموضوعات في الوقت الراهن.

 

وأضافت أن الهدف من البرنامج، دعم الكتاب الشباب، وإلقاء الضوء عليهم، ليكونوا قدوة غيرهم من الشباب، فضلا عن محاربة الأفكار الظلامية، بالإبداع الذي يكتبه الشباب، وظهر ذلك واضحا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخير، الذي شهد العديد من الأعمال الأدبية لعدد كبير من الشباب يكتب لأول مرة.

 

وأشارت إلى أن البرنامج سيكون منصة لكل الكتاب والمبدعين، والفنانين أيضا للحديث من خلاله عن مشروعاتهم الأدبية والفنية الجديدة.

 

وأوضحت أنها ستعلن عن مسابقات أدبية للشباب من خلاله، وتوضح لهم كيفية الاشتراك فيها، كتدعيم لهم، وخلق حالة من المنافسة الأدبية بين شباب المثقفين.

 

وقدمت شروق العبد 3 برامج  أبرزهم برنامج لحظة، قدها ولا مش قدها، جر شكل، وهذا البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حصدها لجائزة أفضل برنامج صاعد لعام 2020.

 

واستضافت شروق عددا كبيرا من الفنانين والمطربين ونجوم المهرجانات في برامجها أهمهم (نضال الشافعي، سامح حسين، بدرية طلبة، محمد جمعة، شريف باهر. حسين غاندي، عمر كمال، عنبة، حمو بيكا، سعد الصغير، ريشا وسمارة).

 

الجدير بالذكر أن شروق العبد هي إحدى طالبات كلية الإعلام بأكاديمية الشروق قسم إذاعة وتليفزيون، وشقت طريقها في مجال الإعلام والإذاعة منذ سنوات، حتى أصبح لها اسمها في عالم الإذاعة، بالإضافة إلى إنها ممثلة مسرحية، وحصلت على لقب أفضل ممثلة في الجمهورية على مستوى جامعات ومعاهد مصر.

المذيعة الشابة شروق العبد راديو فالسكة مناقشة الموضوعات الثقافية دعم الكتاب الشباب محاربة الأفكار الظلامية

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