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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

صدى البلد

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة تغريم شريف إكرامي بسبب تهنئته لنادي الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة .

وأكد المصدر ، تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه تم إبلاغ شريف اكرامي بتوقيع الغرامة عليه بسبب تهنئة النادي الإهلي .

وشدد المصدر ، على أن إدارة نادي بيراميدز طالبت من شريف إكرامي مسح التهئنه عبر حسابه الرسمي “ تويتر ” وهذا ما رفضه حارس الفريق.

وأضاف، أن احمد فتحي أيضا هنأ النادي الأهلي وبعدما علم بأننا وقعنا عليه غرامه ، قام بمسح التهنئة على الفور .

وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الاهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الاهلى سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين الف مبروك لأبطال أفريقيا".

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أمس السبت، على فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي  بنتيجة عريضة 3-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وتتبقى للأهلي 11 جولة حاسمة في بطولة الدوري المصري، بعدما خاض الفريق العديد من المؤجلات خلال الفترة الماضية.


وسيلعب الأهلي مبارياته المؤجلة خلال فترة أولمبياد طوكيو التي تنطلق منافسات كرة القدم فيها الخميس المقبل، عندما يواجه منتخب مصر نظيره الإسباني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري


ويستهل الأهلي مبارياته بعد حسم اللقب الأفريقي، الخميس المقبل، أمام البنك الأهلي، على استاد السلام، في الجولة الـ24 من الدوري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيغيب عن الأهلي في 4 مباريات على الأقل 6 من لاعبيه المشاركين في الأولمبياد، على رأسهم الحارس وقائد الفريق محمد الشناوي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري


وستُنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بـ51 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف الزمالك المتصدر، لكن الأهلي لعب 4 مباريات أقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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