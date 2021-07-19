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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل قسم جراحة المخ والاعصاب ونجاح عملية جراحية لطفل 3 اعوام

اجراء جراحه لطفل
اجراء جراحه لطفل

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له عن إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية حيث نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بإجراء جراحة دقيقة لطفل يبلغ من العمر 3 اعوام .

واضاف وكيل الوزاره انه تم  استقبال الطفل بكسر منخسف بعظام الجمجمه مع وجود جرح متهتك بفروه الرأس وتم دخول الحاله على الفور وعمل الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة وتشخيص الحالة وتحضيرها للعمليات.

 

وأشار الى أن الفريق الطبي تمكن من إجراء العملية ورفع العظام المنخسفة وتصليح الجرح وخرج الطفل الى حجرة عناية الأطفال وتمت متابعته لمدة خمسة ايام و خرج  بحالة جيدة اليوم.
 

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم  وللفريق الطبي  المكون من سليمان عبد الغني سليمان، اخصائي مخ واعصاب والدكتور محمد سليم، نائب المخ والاعصاب والدكتور عادل السيد موافي، اخصائي التخدير والتمريض  دعاء مأمون صبري  أمنية سليمان السيد و نورا عمر محمد متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة عملية السنبلاوبن طفل

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