عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوم عرفة

دار الإفتاء توضح فضل يوم عرفة أحد أهم أركان الحج.. فيديو

الدكتور خالد عمران،
الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم عرفة هو يوم من أيام الله أو هو أحد الأيام الكبرى التى كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سرها عندما قال: "أفضل الدعاء دعاء عرفة".

وأضاف "عمران" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم التاسع من ذى الحجة يوافق اليوم الذي يقف الحجيج شرع الله لحجاج بيته الحرام أن يقفوا بصعيد عرفات، حيث الركن فى الحج.

وتابع أنه الركن الأكبر لأنه الركن الذى لا يتكرر فى غير الحج، لافتا إلى أن العمرة لا يوجد بها وقف فى عرفة، كما أنه يميز الحج ولا يستطيع أحد أن يفوته.

وأشار إلى أن معاد الوقوف بعرفة محدد، متابعا أن هذا اليوم الذي يتوافق مع تلك الشعيرة ويقال أنه اليوم الذى جمع الله سبحانه وتعالي أدم وحواء فى هذا المكان عندما هبطوا من لجنة، كما أنه جعله يوم إجابة للدعاء.

وأكد أن يوم عرفة يعتبر يوم المغفرة الأعظم والسعادة الكبيرة وجبر الخواطر، مضيفا إلى أن الله يستجيب من الدعاء.

وفي نفس السياق، يوم عرفة .. تواصل  قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح  اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.


وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.


وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن  ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه .


ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.


ويؤدي حجاج بيت الله الحرام  اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل (خذوا عني مناسككم ).


ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.

دار الإفتاء يوم عرفة الحج معاد الوقوف بعرفة إجابة للدعاء

ترشيحاتنا

بعد تحذير الصحة العالمية| 7 متحورات لفيروس كورونا تهدد العالم وتفرض قيودًا

سحب 3850 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصر للطيران تسير اليوم 73 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تكبيرات العيد .. هل وردت صيغة معينة عن رسول الله فيها؟

صلاة عيد الأضحى 2021 .. المواعيد والأماكن والممنوعات

ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للنقل بالمدارس الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

حالتها خطرة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خروجها من العناية المركزة

محافظ القاهرة : إلغاء إجازات الأطباء وطوارئ بالمستشفيات خلال العيد

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ