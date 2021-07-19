ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للنقل بالمدارس الفنية

مش امتحان مجمع ولا ابحاث ..

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة.

جاء ذلك في خطاب رسمي رداً على الاستفسارات الواردة من بعض المديريات التعليمية، بشأن الضوابط المنظمة لـ امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية ، وحرصا من قطاع التعليم الفني على مصلحة الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني و وفقا للكتاب الدوري المنظم لـ آلية اجراء الامتحانات بمدارس التعليم الفني نظرا لاستمرار ظروف جائحة كورونا.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم مراعاة الالتزام بتطبيق الاجرءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا طوال فترة عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم - في خطاب رسمي لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية : يؤدي طلاب كل صف امتحانات الدور الثاني في الايام المحددة لهم على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان ساعة واحدة فقط ، مع مراعاة ان يتم وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ألا تحتوي ورقة اسئلة الامتحان التحريري على اكثر من مادة واقتصارها على مادة الامتحان فقط ، على أن تتنوع الاسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ واعادة الترتيب والاقلال بقدر المستطاع من الاسئلة المقالية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف يؤدي طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، الامتحانات العملية مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية ، بحيث يقسم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الاماكن المتاحة لاداء الامتحانات العملية والمعملية (معامل - ورش) ، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي او معملي (ساعة واحدة فقط)

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات

وانتهت كنترولات الدبلومات الفنية ، من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات، ويتم الآن الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن مؤشرات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية جيدة، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات مطمئنة في مختلف المواد.

وتتم الآن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، استعدادا لـ أن يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، ثم يتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، مؤكداً أنه من المخطط أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال ايام بحد اقصى يوم 29 يوليو 2021.

واكد نائب وزير التربية والتعليم انه سيتم فتح باب التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، في اليوم التالي ل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك لمدة 15 يوم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات

يمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، من خلال متابعة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال شهر يوليو الجاري ، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم .

فمن خلال بوابة مركز المعلومات سيصل طلاب الدبلومات الفنية إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك بالضغط على http://nategafany.emis.gov.eg/

احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2021 اتباع الخطوات التالية :