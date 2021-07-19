بث مباشر لخطبة عرفات من مسجد نمرة

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا، لخطبة عرفات من مسجد نمرة بجبل عرفات.

حيث توافد جموع حجاج بيت الله على صعيد عرفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لأداء الركن الأعظم في الحج، الذي من المنتظر أن يقضي الحجاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تكليف فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، لإلقاء خطبة اليوم في عرفات ، ورفع الشيخ بليلة الشكر لخادم الحرمين على موافقته الكريمة بتكليفه خطيبا ليوم عرفة.

والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة من مواليد عام 1395 الموافق 1975 في مكة المكرمة، ودرس في مدارسها، كما حصل بليلة على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفقه من جامعة أم القرى عام 1422، ومن ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه عام 1429 من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وفي الرابع من شهر ذي الحجة من عام 1434 صدر الأمر الملكي السامي بتعيينه إماما رسميا بالمسجد الحرام بصفة دائمة، كما أنه يشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة الطائف علاوة على عمله إماماً وخطيباً في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وفي شهر صفر من العام 1441 صدر الأمر الملكي السامي بتعيينه خطيبا للمسجد الحرام، وفي شهر ربيع الأول من العام 1442 صدر الأمر السامي بتعيين الشيخ بندر بليلة عضوا في هيئة كبار العلماء.