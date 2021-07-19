عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر لخطبة عرفات من مسجد نمرة

خطبة عرفات
خطبة عرفات

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا، لخطبة عرفات من مسجد نمرة بجبل عرفات.

 

حيث توافد جموع حجاج بيت الله على صعيد عرفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لأداء الركن الأعظم في الحج، الذي من المنتظر أن يقضي الحجاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة. 

 

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تكليف فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، لإلقاء خطبة اليوم في عرفات ، ورفع الشيخ بليلة الشكر لخادم الحرمين على موافقته الكريمة بتكليفه خطيبا ليوم عرفة.

والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة من مواليد عام 1395 الموافق 1975 في مكة المكرمة، ودرس في مدارسها، كما حصل بليلة على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفقه من جامعة أم القرى عام 1422، ومن ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه عام 1429 من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وفي الرابع من شهر ذي الحجة من عام 1434 صدر الأمر الملكي السامي بتعيينه إماما رسميا بالمسجد الحرام بصفة دائمة، كما أنه يشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة الطائف علاوة على عمله إماماً وخطيباً في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

وفي شهر صفر من العام 1441 صدر الأمر الملكي السامي بتعيينه خطيبا للمسجد الحرام، وفي شهر ربيع الأول من العام 1442 صدر الأمر السامي بتعيين الشيخ بندر بليلة عضوا في هيئة كبار العلماء.

 

 

 

ترشيحاتنا

بعد تحذير الصحة العالمية| 7 متحورات لفيروس كورونا تهدد العالم وتفرض قيودًا

سحب 3850 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصر للطيران تسير اليوم 73 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تكبيرات العيد .. هل وردت صيغة معينة عن رسول الله فيها؟

صلاة عيد الأضحى 2021 .. المواعيد والأماكن والممنوعات

ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للنقل بالمدارس الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

حالتها خطرة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خروجها من العناية المركزة

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

محافظ القاهرة : إلغاء إجازات الأطباء وطوارئ بالمستشفيات خلال العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ