سمية الخشاب توجه رسالة مؤثرة لـ ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة سمية الخشاب علي توجيه الدعاء من أجل الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت سمية الخشاب صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية “الاستوري” بانستجرام، وعلقت عليها كاتبة: “حبيبتي يا ياسمين الله يشفيكي ويعافيكي وترجعي بالسلامة لأولادك وجمهورك بإذن الله”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ سمية الخشاب كالاتي:

“امين يارب - ربنا يقومها بالسلامة - ربنا يشفيها - ربنا يطمنا عليها - يارب اشفيها وقومها بالسلامة - عوزين نطمن عليها”.

كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فسبوك :" أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

أحدث ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز كان من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، وعلم صدى البلد أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خضعت لعملية جراحية ثانية بعد خمسة أيام من إجرائها عملية جراحية أولى.

أحمد العوضي يطلب الدعاء من أجل زوجته

وكان قد طلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء؛ من أجل زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في أثناء دخولها غرفة العمليات، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد العوضي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وكشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وأخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدا انها تعرضت لازمة صحية بسبب خطأ طبي.

وأكد سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم،، أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وحدث لها تحسن وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها اثناء إجراء عملية في احد المستشفيات.

وقال الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنها لا تعلم أي شيء عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أَضاف أشرف زكي :" أن النقابة حاولت التواصل مع الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز ، للاطمئنان على حالتها الصحية ولكنه لا يرد على هاتفه.